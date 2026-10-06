Кадмий и мышьяк нашли в 99% образцов популярных кормов для животных

Тяжёлые металлы обнаружили почти во всех образцах популярных кормов для животных, которые исследовала организация Clean Label Project. Исследователи проверили продукцию 62 брендов и нашли такие вещества в 99 из 100 образцов. Об этом пишет The Economic Times.

В исследовании фигурировали, в частности, Royal Canin, Purina, Hills и Sheba. Кадмий нашли в 96% образцов, мышьяк — в 94%. В кормах с рыбой и морепродуктами концентрация ртути оказалась в 18 раз выше, чем в остальных проверенных образцах.

При этом журнал отмечает, что результаты исследования не дают достаточных оснований утверждать, что владельцам кошек нужно немедленно отказаться от определённого корма. Само наличие тяжёлых металлов в образцах не позволяет сделать такой вывод.

Проблемы у владельцев кошек возникали не только из-за кормов. В начале сентября хозяева животных начали сообщать о тяжёлых реакциях после применения препарата «Мультифел». Россельхознадзор пока не подтвердил связь вакцины «Мультифел» со смертью кошки после прививки. Ведомство завершило проверку обращения владельца животного, однако специалисты не установили прямую связь между препаратом и возникшей неблагоприятной реакцией.