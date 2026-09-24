Россельхознадзор не нашёл связи между вакциной «Мультифел» и гибелью кошки

Россельхознадзор пока не подтвердил, что вакцина «Мультифел» могла стать причиной смерти кошки после прививки. Ведомство завершило проверку обращения владельца животного, однако прямую связь между препаратом и неблагоприятной реакцией установить не удалось.

Жалоба на возможные последствия применения вакцины поступила в середине сентября. После проверки специалисты изучили обстоятельства произошедшего и не нашли подтверждения тому, что именно препарат вызвал гибель питомца.

«По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве не уточнили, сколько всего обращений поступило по поводу «Мультифела». Препарат используют для профилактики панлейкопении, ринотрахеита и калицивирусной инфекции у домашних кошек и представителей семейства кошачьих.

До этого владельцы животных в соцсетях и СМИ рассказывали о возможных побочных эффектах после вакцинации: повышенной температуре, рвоте, отказе от еды и воды. При этом производитель отмечает, что препарат нельзя применять для клинически больных или ослабленных животных.

Производителем вакцины является компания «Ветбиохим». Сейчас в отношении другого препарата этой же фирмы — вакцины «Мультикан-8» для собак — продолжается проверка после сообщений о проблемах у привитых животных.

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