Преддиабет и лишний вес могут годами развиваться на фоне сниженной чувствительности к инсулину, рассказал заслуженный врач России Александр Мясников. По его словам, нарушения обмена веществ могут затронуть печень и почки ещё до того, как человек заметит симптомы.

Связь с риском рака эксперт объяснил действием инсулина. Когда его уровень долго остаётся высоким, он может стимулировать рост клеток, в том числе опухолевых, и поддерживать хроническое воспаление.

«Преддиабет, избыточная масса тела, повышенный холестерин, повышенное давление — это на 100% предраковое состояние», — заявил телеведущий в интервью NEWS.ru.