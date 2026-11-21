«На 100% предраковое состояние»: Названы неочевидные провокаторы онкологии
Доктор Мясников предупредил людей с диабетом и лишним весом о рисках рака
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Преддиабет и лишний вес могут годами развиваться на фоне сниженной чувствительности к инсулину, рассказал заслуженный врач России Александр Мясников. По его словам, нарушения обмена веществ могут затронуть печень и почки ещё до того, как человек заметит симптомы.
Связь с риском рака эксперт объяснил действием инсулина. Когда его уровень долго остаётся высоким, он может стимулировать рост клеток, в том числе опухолевых, и поддерживать хроническое воспаление.
«Преддиабет, избыточная масса тела, повышенный холестерин, повышенное давление — это на 100% предраковое состояние», — заявил телеведущий в интервью NEWS.ru.
Ранее учёные заподозрили кишечную палочку в росте случаев рака у молодых. Характерные следы повреждения ДНК, связанные с действием токсина кишечной палочки, встречаются в опухолях пациентов младше 40 лет более чем втрое чаще, чем у людей старше 70 лет.