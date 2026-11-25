На 30 дней больше: Родителям увеличат оплачиваемые больничные по уходу за детьми
В России увеличат до 90 дней оплачиваемые больничные по уходу за детьми
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России предусмотрели финансирование увеличения оплачиваемого больничного по уходу за детьми младше семи лет с 60 до 90 дней в году. Средства заложены в проект бюджета Социального фонда России, рассказал его председатель Сергей Чирков.
О планируемых изменениях глава СФР сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, в общей сложности в 2027 году пособие по временной нетрудоспособности получат более 21 млн россиян.
С 1 июля 2026 года Социальный фонд изменил порядок расчёта выплат по больничным и пособий. Теперь ведомство использует сведения из индивидуальных лицевых счетов граждан, которые ранее приходилось запрашивать у работодателей.
Ранее Life.ru подробно разобрал, как изменятся выплаты по больничным в 2027 году. В следующем году вырастут минимальные и максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности.