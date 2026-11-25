В России предусмотрели финансирование увеличения оплачиваемого больничного по уходу за детьми младше семи лет с 60 до 90 дней в году. Средства заложены в проект бюджета Социального фонда России, рассказал его председатель Сергей Чирков.

О планируемых изменениях глава СФР сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, в общей сложности в 2027 году пособие по временной нетрудоспособности получат более 21 млн россиян.

С 1 июля 2026 года Социальный фонд изменил порядок расчёта выплат по больничным и пособий. Теперь ведомство использует сведения из индивидуальных лицевых счетов граждан, которые ранее приходилось запрашивать у работодателей.