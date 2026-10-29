На 521 должность меньше: Башкирия готовится сократить лимит чиновников

В Башкирии предлагают уменьшить предельную численность муниципальных служащих на 521 единицу — с 5177 до 4656. Снижение на 10,1% предусмотрено на 2027–2028 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления, подготовленный региональным Минфином.

Изменения затронут 63 города и района республики. При этом лимит заместителей глав администраций останется прежним — 347 должностей. Документ пока проходит экспертизу.

В Уфе предельную численность служащих могут уменьшить на 114 единиц — с 1139 до 1025. В Стерлитамаке лимит снизится со 150 до 135. Поправки подготовлены для исполнения указа главы Башкирии об оптимизации численности работников госорганов и госучреждений, подписанного 26 октября. Согласно пояснительной записке, сокращение должно составить от 10 до 15%.

Проект также меняет нормативы расходов на содержание местных органов власти. Однако снижение численности не означает одинакового изменения этих показателей: в девяти муниципалитетах нормативы к 2028 году вырастут.

Ранее сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта в работу государственных ведомств может привести к сокращению численности сотрудников госсектора. Такую возможность допустил министр финансов России Антон Силуанов, отметив, что новые технологии уже используются в Минфине.