На Алтае нашли семь взрослых снежных барсов и четырёх котят

Исследователи подтвердили обитание на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай как минимум 11 снежных барсов. В объективы фотоловушек попали семь взрослых особей и четверо котят.

Полевые работы велись в рамках проекта «В поисках призрака гор», получившего грант Президентского фонда природы в размере 10 миллионов рублей. Реализацией занималась Межрегиональная ассоциация «Ирбис» вместе с национальным парком «Сайлюгемский».

Учёным пришлось действовать в суровых условиях высокогорья. Пешие маршруты растянулись на 189 километров. Были проверены 25 ранее установленных камер, а дополнительно смонтированы ещё 22 фоторегистратора. Благодаря этому зона наблюдения расширилась на западную и восточную части хребта.

Главным инструментом учёта стали именно автоматические устройства. Шесть камер вышли из строя из-за переполнения карт памяти после ложных срабатываний, часть техники засыпало снегом. Тем не менее удалось зафиксировать 56 проходов ирбиса перед объективами.

«Благодаря данным с фотоловушек по уникальному рисунку пятен на шкуре ирбисов мы идентифицировали не менее 11 особей снежных барсов на Южно-Чуйском хребте: 7 взрослых особей и 4 котят из двух выводков. Ядро группировки сосредоточено в западной и восточной частях хребта, тогда как центральную зону горной гряды ирбисы используют в основном как транзитный коридор. Расчётная плотность населения составляет 0,39 особи на 100 кв. км, а площадь предполагаемого местообитания ирбиса на Южно-Чуйском хребте охватывает около 2800 кв. км», – рассказала руководитель проекта Дарья Петрова.

Расширенная сеть фотоловушек продолжит функционировать и после завершения проекта. Это даст национальному парку возможность вести постоянное наблюдение за популяцией и оперативно получать свежие сведения.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли любовный треугольник с участием трёх снежных барсов. Молодой ирбис по кличке Диинмей проявляет интерес к самке Хулиганке. Он пытается привлечь внимание избранницы и явно рассчитывает на взаимность. Однако у самки, судя по кадрам, уже появился другой кавалер. Ранее камеры зафиксировали её встречу с самцом по имени Межел. Хулиганка активно заигрывала с новым знакомым, бодала его лбом и демонстрировала симпатию привычным для ирбисов способом.