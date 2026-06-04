Путин поблагодарил друзей из Таджикистана за снежных барсов

Президент России Владимир Путин выразил признательность таджикистанским партнёрам за помощь в возрождении популяции снежных барсов. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит поддержку друзей из республики в этом важном экологическом проекте. Помимо барсов, он отметил, что многое делается и для восстановления популяций других редких хищников, в частности тигров.

«Что касается тигров, это естественное дело, мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям», — сказал Путин.

Президент напомнил, что дальневосточный тигр — самый крупный в мире, и похожие хищники когда-то водились и в Казахстане. Если есть возможность чем-то поддержать партнёров, российская сторона обязательно это сделает.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан вместе несут ответственность за восстановление популяции амурских тигров, корни которой уходят ещё в советское время. Главный смысл этого сотрудничества, по словам президента, лежит в гуманитарной сфере — восстановлении природы. Он отметил, что Россия не истребляла тигров в степях, но напомнил о периоде, когда две страны жили в едином государстве.