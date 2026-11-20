Жителям и туристам Турочакского района Республики Алтай продлили ночные ограничения из-за угрозы нападения медведей. Режим повышенной готовности будет действовать до 30 декабря. Об этом сообщили в районной администрации.

С 21:00 до 08:00 находиться за пределами домов и социальных учреждений разрешается только по служебной необходимости. Ограничения сохраняются и для местных жителей, и для приезжих.

Из-за опасности встречи с хищниками пришлось изменить даже школьное расписание. Первая смена теперь начинается в 08:45, вторая — в 14:00. Продолжительность уроков сократили до 35 минут. Такой график также будет действовать до 30 декабря.

Особые меры безопасности в районе ввели после трагедии, произошедшей в августе. Тогда в селе Артыбаш медведь проник на территорию турбазы, напал на палатку с отдыхающими и утащил в лес 29-летнюю женщину. Туристка погибла.