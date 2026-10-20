На аукционе «Литфонда» представят «Живописную Россию» и фото Брежнева

Карта Карпетании 1584 года, старообрядческие рукописи XVIII века и фотография Леонида Брежнева с подписью автора войдут в число лотов аукциона «Литфонда», который состоится 22 октября. Самым дорогим предметом торгов станет многотомная «Живописная Россия» с начальной ценой 850 тыс. рублей.

Каталог объединяет предметы, которые сохранили следы разных эпох: от ранней европейской картографии и религиозной книжности до советской музыкальной культуры и личных архивов известных людей. Один из наиболее ранних экспонатов — карта Карпетании, опубликованная в 1584 году. Её стартовая цена составляет 120 тыс. рублей. За 100 тыс. рублей можно будет побороться за карту Каринтии и Гориции конца XVI века.

Среди рукописей выделяется старообрядческий сборник Выговской поморской общины, созданный во второй четверти XVIII века. Его оценили в 250 тыс. рублей. Ещё один памятник религиозной письменности — киевское издание «Патерика, или Отечника Печерского» 1678 года — выставят за 180 тыс. рублей.

История России представлена не только книгами и картами, но и документами государственных церемоний. В каталоге есть программа гала-представления в Большом театре, приуроченного к коронации Николая II и Александры Фёдоровны в 1896 году. Начальная цена — 95 тыс. рублей. К XX веку отсылают фотографии деятелей искусства и политики. В частности, на торги выставят снимок Леонида Брежнева, сделанный его личным фотографом Владимиром Мусаэльяном в охотничьем хозяйстве Завидово в 1972 году.

Главным книжным лотом останется «Живописная Россия» под редакцией Петра Семёнова. Комплект включает 12 томов в 19 книгах. На выпуск многотомника в своё время потратили 550 тыс. золотых рублей. Издание собирает сведения о территориях страны, её населении, хозяйстве, истории и быте. Стартовая цена комплекта — 850 тыс. рублей.

Ранее картину русского художника Василия Кандинского «Швабинг — улица Николайштрассе зимой II» сменила владельца на аукционе Christie's в Лондоне. Покупатель заплатил за произведение 475 тысяч фунтов стерлингов, или около 635 тысяч долларов, с учётом комиссии аукционного дома. Сама ставка победителя торгов составила 370 тысяч фунтов (около 495 тысяч долларов). При этом предварительно полотно оценивали в 300–500 тысяч фунтов, поэтому итоговая цена оказалась в пределах ожиданий организаторов.