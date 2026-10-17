Зимний пейзаж Кандинского продали в Лондоне за 635 тысяч долларов

Картина русского художника Василия Кандинского «Швабинг — улица Николайштрассе зимой II» сменила владельца на аукционе Christie's в Лондоне. Покупатель заплатил за произведение 475 тысяч фунтов стерлингов, или около 635 тысяч долларов, с учётом комиссии аукционного дома.

Сама ставка победителя торгов составила 370 тысяч фунтов (около 495 тысяч долларов). При этом предварительно полотно оценивали в 300–500 тысяч фунтов, поэтому итоговая цена оказалась в пределах ожиданий организаторов.

Пейзаж был написан в 1901 году и относится к серии небольших этюдов маслом, которые Кандинский создавал в окрестностях Мюнхена зимой 1901–1902 годов. На картине изображена заснеженная улица района Швабинг с яркими фасадами домов. До продажи произведение находилось в частной коллекции в Германии.

На тех же торгах продали ещё одну работу Кандинского — абстрактную композицию «Синяя дуга», созданную в декабре 1938 года. За неё предложили 270 тысяч фунтов (около 360 тысяч долларов). Покупателя также нашёл «Ландшафт» художника Алексея Явленского, соратника Кандинского. Картина ушла с молотка за 150 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов).