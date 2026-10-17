В России выставили на продажу тамбовский «Хогвартс» и две усадьбы по рублю

В России можно стать владельцем настоящего архитектурного сокровища всего за один рубль. На торги выставили три исторических здания, включая местный «Хогвартс» и особняки с богатым прошлым. Правда, за сказочной ценой скрываются расходы, способные разорить даже состоятельного покупателя. О необычных предложениях сообщает Telegram-канал Mash.

На торги в России выставили три исторических здания. Фото © Teelgram / Mash

Первый претендент на нового хозяина — бывший техникум в Тамбовской области, напоминающий средневековый замок. Трёхэтажное сооружение 1914 года в духе английского романтизма занимает 5,6 тысячи квадратных метров, а прилегающий участок — ещё 23,3 тысячи «квадратов».

Под Суздалем за символическую сумму предлагают барский особняк XIX века в стиле ампир. Площадь дома составляет 445 квадратных метров. Прежде им владел отставной артиллерист Иван Рагозин, участвовавший в войне с Наполеоном.

Ещё один рублёвый лот находится в тамбовском селе Вишнёвое. Это усадьба знаменитого адвоката Фёдора Плевако площадью 247,5 квадратного метра. Когда-то по его инициативе здесь появились телефонная связь и пожарная охрана.

А теперь самое интересное — нюанс. По оценке Mash, обследование, подготовка проектов и реставрация исторической недвижимости могут потребовать около миллиарда рублей. Только после этого здания получится превратить в гостиницы или другие коммерческие объекты. К тому же на аукционе стоимость способна взлететь: в 2024 году калининградский форт «Западный» выставляли за рубль, а продали примерно за 12 миллионов. Всего в России около 800 крупных памятников, нуждающихся в восстановлении.

Ранее Life.ru сообщал о планах представить старинные усадьбы, пока не нашедшие новых хозяев, потенциальным инвесторам на выставке «Русский дом». Организаторы намерены привлечь к возрождению исторических зданий архитекторов, реставраторов и предпринимателей.