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Опубликовано 9 октября, 09:08

Наталья Водянова задолжала банкам миллиард рублей за особняк во Франции

Наталья Водянова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natasupernova

Наталья Водянова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова оказалась в центре серьезного финансового скандала. Звезда накопила колоссальный долг перед кредитными организациями, приобретая и благоустраивая элитную зарубежную недвижимость, узнал SHOT.

После заключения брака с генеральным директором люксового бренда Berluti Антуаном Арно знаменитость захотела самостоятельно обзавестись жильём для близких. Ради этой цели в 2019 году манекенщица зарегистрировала в Великобритании фирму с наименованием «Eniotna» — зеркальным отражением имени супруга.

Спустя двенадцать месяцев филантроп заключила первый договор с финансистами. Однако одним траншем дело не ограничилось: вплоть до 2023 года она регулярно привлекала миллионы евро, чтобы обосноваться в поместье стоимостью 11,3 млн евро (около 1 млрд рублей).

Совокупный объём заёмных средств достиг отметки в 1,3 млрд в отечественной валюте. Оставшиеся 182 миллиона ушли на масштабную реновацию приобретённого коттеджа, при этом возвращать деньги кредиторам заёмщица совсем не торопилась.

Первые шаги по закрытию обязательств манекенщица предприняла лишь в конце марта 2025 года. Тем не менее на счета заимодавцев пока поступили лишь скромные 3,5 миллиона, что оставляет львиную долю гигантского финансового бремени открытой.

Анна Наталья Лариса: Водянова дала шестому ребёнку сразу три имени
Анна Наталья Лариса: Водянова дала шестому ребёнку сразу три имени

Ранее Анна Калашникова рассказала, что направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.

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Оксана Попова
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