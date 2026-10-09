Наталья Водянова задолжала банкам миллиард рублей за особняк во Франции

Российская супермодель Наталья Водянова оказалась в центре серьезного финансового скандала. Звезда накопила колоссальный долг перед кредитными организациями, приобретая и благоустраивая элитную зарубежную недвижимость, узнал SHOT.

После заключения брака с генеральным директором люксового бренда Berluti Антуаном Арно знаменитость захотела самостоятельно обзавестись жильём для близких. Ради этой цели в 2019 году манекенщица зарегистрировала в Великобритании фирму с наименованием «Eniotna» — зеркальным отражением имени супруга.

Спустя двенадцать месяцев филантроп заключила первый договор с финансистами. Однако одним траншем дело не ограничилось: вплоть до 2023 года она регулярно привлекала миллионы евро, чтобы обосноваться в поместье стоимостью 11,3 млн евро (около 1 млрд рублей).

Совокупный объём заёмных средств достиг отметки в 1,3 млрд в отечественной валюте. Оставшиеся 182 миллиона ушли на масштабную реновацию приобретённого коттеджа, при этом возвращать деньги кредиторам заёмщица совсем не торопилась.

Первые шаги по закрытию обязательств манекенщица предприняла лишь в конце марта 2025 года. Тем не менее на счета заимодавцев пока поступили лишь скромные 3,5 миллиона, что оставляет львиную долю гигантского финансового бремени открытой.

Ранее Анна Калашникова рассказала, что направила материнский капитал, полученный после рождения второго сына, на погашение ипотеки. Артистка продала зарубежную недвижимость и добавила вырученные средства к покупке нового жилья.