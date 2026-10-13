На Бали прибыл танкер с бензином и дизелем на фоне топливного кризиса

На Бали доставили новую партию горючего, чтобы погасить острую нехватку топлива на острове. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на представителя компании Pertamina Patra Niaga Ахада Рахеди.

Согласно информации агентства, танкер MT Klasogun пришвартовался в порту Беноа в минувший вторник. Судно доставило партии бензина Pertalite и дизельного топлива Biosolar. Рахеди отметил, что данная поставка, как он надеется, позволит улучшить текущее положение дел.

«Благодаря этому шагу мы надеемся быстрее восстановить снабжение населения топливом», — заявил он.

Глава администрации Бали Ваян Костер выразил надежду, что ситуация нормализуется в ближайшее время. Он отметил, что запасы горючего на основных терминалах сохраняются, а ажиотажные очереди спровоцированы опасениями местных жителей остаться без топлива.

«Через один-два дня ситуация должна нормализоваться», — сказал Костер и призвал жителей не поддаваться панике.

Напомним, Life.ru писал, что на Бали разразился крупный топливный кризис. На большинстве заправок в курортных и административных районах горючее закончилось полностью, а у немногих работающих колонок скапливались сотни машин и скутеров в многокилометровых очередях. По информации SHOT, из-за этого оказались сорваны отпуска у тысяч туристов.