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Регион
Опубликовано 13 октября, 10:06

Райский отдых пошел прахом: Топливный коллапс на Бали сорвал отпуска тысячам туристов

На индонезийском острове Бали разразился острый дефицит бензина

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Индонезийский остров Бали охватил масштабный топливный кризис. В большинстве курортных и административных районов на автозаправочных станциях полностью иссякли запасы горючего, а перед редкими работающими колонками выстраиваются километровые вереницы из сотен автомобилей и скутеров, пишет SHOT.

Топливный коллапс на Бали сорвал отпуска тысячам туристов. Видео © Telegram / SHOT

С серьёзными перебоями столкнулись такие популярные туристические локации, как Убуд, Улувату, Кута и столица провинции Денпасар. Топливо исчезло не только в крупных сетевых комплексах, включая станции компании Pertamina, но и в мелких частных пунктах продажи. Очевидцы сообщают, что водителям приходится ожидать возможности заправиться больше часа, причем очереди не рассасываются даже ночью и блокируют проезжую часть. В округе Бадунг заторы парализовали трассы, а в округе Джембран одновременно закрылись 14 АЗС, вынудив местных жителей вручную катить заглохшую мототехнику.

Острая нехватка бензина напрямую ударила по планам отдыхающих. Туристам, в том числе из России, массово отменяют заранее оплаченные экскурсии и дальние поездки. Кроме того, на острове фиксируются сбои в работе сервисов такси: водители аннулируют вызовы, опасаясь израсходовать последние остатки горючего и застрять посреди дороги.

Для стабилизации обстановки к берегам Бали уже подошел танкер, доставивший порядка 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Власти рассчитывают ликвидировать дефицит в ближайшие дни с прибытием дополнительной партии судов с топливом.

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Ранее Life.ru сообщал, что бензин во Франции подорожал до исторического максимума. За несколько месяцев литр SP95-E10 прибавил около 40 евроцентов, а дизель — более 50 евроцентов. Одной из главных причин роста называлось подорожание нефти на фоне конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

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Оксана Попова
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