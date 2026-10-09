Британский премьер посоветовал жителям гуглить, где есть дешёвый бензин

Жителям Великобритании предложили искать самые выгодные заправки прямо в Google Maps, чтобы меньше тратить на подорожавшее топливо. Такой совет дал премьер-министр страны Энди Бёрнем в соцсети Х.

По словам главы правительства, такой способ поможет людям сэкономить на бензине, который подорожал из-за ситуации в мире. Он признал, что понимает недовольство граждан, которые приезжают заправиться и видят, как растут цифры на табло.

«Это небольшое изменение, но если есть практический способ помочь людям сохранить больше денег в кармане, я им воспользуюсь», — отметил Бёрнем.

Политик пояснил, что с сегодняшнего дня в Google Maps можно увидеть цены на бензин и дизель, сравнить ближайшие станции и выбрать вариант подешевле ещё до заправки. По его словам, он не готов мириться с тем, что якобы ничем не может помочь согражданам.

При этом вместо реальных шагов по снижению стоимости топлива и выходу из кризиса власти страны фактически учат жителей пользоваться картографическим сервисом.

Напомним, Life.ru писал, что почти треть жителей Британии назвали своего нового премьера Энди Бёрнема слабым и нерешительным — такие данные опубликовала компания YouGov. По сравнению с исследованием, проведённым 1–3 августа, доля считающих его невнятным политиком выросла на десять процентных пунктов, а слабым — на 12, тогда как сильным лидером его назвали лишь 34% опрошенных.

Энергетическую уязвимость Великобритании усугубляют ограниченные мощности для хранения газа. Крупнейшее в стране хранилище Rough закрыли в 2017 году из-за износа скважин и высокой стоимости модернизации, однако на фоне энергетического кризиса в Европе его частично вернули в строй в 2022-м. Несмотря на последующее увеличение мощностей, объект работает не на прежнем уровне, а его дальнейшая эксплуатация требует крупных инвестиций. Поэтому в периоды пикового зимнего спроса Британия остаётся сильно зависимой от поставок из Норвегии и импорта СПГ, в том числе из США.