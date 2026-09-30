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Опубликовано 30 сентября, 19:51

На блогера из Сергиева Посада завели дело об истязании детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании после сообщений о блогере из Сергиева Посада, который якобы применял физическую силу к двум детям. Об этом сообщили в подмосковном главке СК.

Поводом стала информация, прозвучавшая в эфире одной из программ федерального телеканала. Там утверждалось, что мужчина вместе с женщиной снимал с детьми ролики, в том числе унизительного характера, и публиковал их в интернете.

«В целях проверки озвученных доводов Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту истязания», — сообщили в ведомстве.

Расследование ведётся по статье 117 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего и роль каждого из взрослых следствию ещё предстоит установить.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования и отдельно проверить доводы, прозвучавшие в телепрограмме. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата СК.

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Ранее Life.ru рассказывал о расследовании дела «Империи гусей», где подростков втягивали в опасное интернет-сообщество. Следственный комитет тогда сообщал о десятках несовершеннолетних потерпевших и проверял данные о вымогательстве откровенных материалов и распространении вредоносного контента. Александр Бастрыкин потребовал доклады о ходе расследования, а центральный аппарат СК взял ситуацию на контроль.

Больше новостей о расследованиях и преступлениях против детей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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