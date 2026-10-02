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Регион
Опубликовано 2 октября, 18:12

На бывшей конфетной фабрике Порошенко* в Липецке будут выпускать порошок для похудения

Бывшую фабрику «Рошен» Порошенко* в Липецке переделают под сырьё для детокс-бадов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yannick Morelli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yannick Morelli

Бывшую кондитерскую фабрику «Рошен» Петра Порошенко* в Липецке хотят перепрофилировать под выпуск яблочного пектина — сырья для детокс-средств и добавок для снижения веса. Об этом пишет Mash.

Новое назначение для комплекса, который в 2024 году передали государству, определило региональное Агентство инвестиционного развития.

По информации издания, запуск нового производства обойдётся минимум в 1,5 миллиарда рублей. Здания придётся полностью перестраивать, а оборудование закупать заново. Сейчас площадка напоминает заброшенный объект: технику вывезли, охраны нет, а внутри ночуют бездомные.

Если проект реализуют, на предприятии из яблочных выжимок станут делать пищевой пектин. Его применяют в кондитерской, молочной и фармацевтической отраслях. Кроме того, вещество используют в диетах для похудения, нормализации пищеварения и очищения организма.

В перспективе готовую продукцию рассчитывают продавать не только внутри страны, но и в государствах ЕАЭС, на Ближнем Востоке и в Азии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что липецкую фабрику «Рошен» собираются выставить на продажу. Правительство РФ включило АО и ООО «Рошен» в план приватизации на 2026–2028 годы. Государство намерено реализовать 99,9% акций. Активы предприятия перевели в доход России в 2024 году, тогда же суд запретил деятельность в стране Петру Порошенко*, его сыну Алексею и гендиректору завода.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Вероника Бакумченко
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