Испугались «деЦУКЕРИЗАЦИИ»: Roshen украинизировала название популярных конфет

Украинская кондитерская компания Roshen переименовала конфеты «Сливки-ленивки», вокруг русскоязычного названия которых активист Святослав Литинский спорил с производителем около 14 лет. Теперь сладости выпускаются под украинским названием «Лінива корівка» — «Ленивая коровка».

Литинский рассказал ZAXID.NET, что впервые обратился к компании с требованием изменить название ещё в 2012 году. По его словам, сначала Roshen отказалась это делать, затем обещала рассмотреть изменение, а позднее перестала отвечать на обращения.

В 2023 году компания, как сообщают украинские СМИ, объясняла активисту, что «Сливки-ленивки» являются зарегистрированной торговой маркой. Действительно, такое название было зарегистрировано на Украине ещё в 2010 году.

Теперь Roshen представила упаковку уже с новым названием «Лінива корівка». Для зарубежных рынков компания также использует англоязычный вариант Lazy Cow.

Литинский известен своими требованиями переводить товары и сервисы на украинский язык. Ранее он добивался появления украинских надписей на бытовой технике Samsung, Zanussi и Indesit, а также украиноязычного меню в бортовых системах Volkswagen.

На Украине использование украинского языка в сфере обслуживания и при маркировке товаров регулируется законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятым в 2019 году.

Ранее Life.ru рассказывал о продаже продукции Roshen в России через поставки из третьих стран. Среди представленных на маркетплейсах товаров были и различные конфеты украинского производителя.