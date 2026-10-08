На ЧМ не простят: Пригода раскритиковал свой заплыв после победы на Кубке мира

Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 100 метров брассом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он финишировал с результатом 55,98 секунды.

Второе место занял американец Люк Барр — 56,42 секунды. Бронзу завоевал представитель Нидерландов Каспар Корбо, показавший 56,50.

После заплыва Пригода признался, что результатом доволен не полностью: время оказалось лучше, чем на предыдущем этапе в Баку, однако спортсмен отметил ошибки на поворотах.

«Время лучше, чем в Баку, но саму дистанцию проплыл хуже. Не попал практически ни в один поворот. Это, конечно, надо оттачивать, потому что на чемпионате мира таких ошибок прощать не будут», — сказал он «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 метров) в 2026 году пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине.

Ещё две медали российской команде принесли Дарья Клепикова и Егор Корнев. Клепикова стала третьей на 50-метровке вольным стилем с результатом 23,94 секунды. Победила полька Катажина Васик — 23,63, второй финишировала канадка Тейлор Рак — 23,68.

Корнев завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, показав 20,61 секунды. Первым стал австралиец Камерон Макэвой, установивший рекорд турнира — 20,13. Его соотечественник Айзек Купер занял третье место с результатом 20,84.

Российские пловцы выступают на этапах Кубка мира с национальным флагом и гимном впервые с 2021 года. Соревнования в Ташкенте завершатся 10 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Егор Корнев выиграл заплыв на Кубке мира с национальным рекордом. Он закончил 50 метров баттерфляем с результатом 21,64 секунды.