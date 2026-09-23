Во львовских роддомах распространились брошюры с рекомендациями для будущих мам, в которых говорится о необходимости использовать украинский язык во время родов. В материалах отдельно упоминается, что голос матери ребёнок слышит ещё до появления на свет.

Как сообщают украинские СМИ, в инструкциях пациенткам предлагают говорить только на украинском языке до и во время рождения ребёнка. В одной из брошюр содержится призыв обращаться к ребёнку и общаться с медперсоналом на «державной мове».

«Голос матери — это первое, что слышит ребёнок. Даже во время родов — кричи на державной мове», — говорится в распространённых материалах.

При этом в публикациях не уточняется, кто именно подготовил эти инструкции и являются ли они официальными требованиями медицинских учреждений или информационными материалами для пациентов.

Тема языковой политики на Украине остаётся одной из самых обсуждаемых в последние годы. В стране действует закон о государственном языке, который предусматривает использование украинского в ряде сфер общественной жизни, включая работу государственных учреждений.

Ранее Life.ru писал, что в Россотрудничестве раскритиковали инициативу главы МИД Украины Андрея Сибиги о закрытии Русских домов за рубежом. В ведомстве заявили, что культурные центры продолжат работу и будут заниматься образовательными и гуманитарными проектами. Россотрудничество также подчеркнуло, что рассматривает такие площадки как инструмент культурного взаимодействия между странами.