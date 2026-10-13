На экотропе в Бурятии нашли способный заряжать смартфоны камень

На новой экотропе «Плато Тапхар» в Бурятии заметили камень с необычным эффектом. Если положить на него телефон, на экране появляется значок зарядки батареи. Об этом рассказала глава управления культуры и туризма администрации Иволгинского района Ольга Лыктыпова агентству «Восток-Телеинформ».

Лыктыпова заметила странность во время рабочей поездки на экотропу. Она положила смартфон на камень и увидела значок зарядки. Сначала женщина решила, что с телефоном что-то не так, но затем проверила эффект ещё раз.

«Думаю, что-то с телефоном не то. Отошла, зарядка ушла. Я снова кладу на камень, зарядка идёт», — рассказала Лыктыпова.

Позже она показала находку японским туристам. На их смартфонах всё повторилось — при контакте с камнем устройства тоже показывали зарядку.

В агентстве отметили, что необычный эффект предположительно связан с электромагнитным полем. На него влияют геологические особенности местности, в том числе подземные реки, разломы земной коры и залежи руды. Такие условия способны менять характеристики поля, однако значок на экране ещё не доказывает, что аккумулятор действительно получает энергию.

Ранее Life.ru рассказывал о туристическом маршруте «Ставка Чингисхана» на плато Тапхар. Его создатели рассчитывают, что он станет одной из визитных карточек Бурятии и привлечёт в регион больше путешественников. Экотропу «Плато Тапхар» официально открыли 11 октября. Маршрут протянулся на 4,5 километра, прогулка по нему занимает около полутора-двух часов. Вдоль тропы установили скульптуры 12 сакральных животных восточного календаря.