На федеральной трассе в Иркутской области насмерть сбили медведя
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На федеральной трассе в Иркутской области насмерть сбили медведя. Как пишет Babr Mash, ДТП произошло между посёлками Солзан и Мурино Слюдянского района.
Место ДТП с медведем в Иркутской области. Видео © Babr Mash
Обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали телеграм-каналу, что правоохранители выехали на место.
Ранее в Красноярском крае медведь убил двух пенсионерок, пропавших во время похода за грибами. Тела жертв косолапый закопал на местной свалке.
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