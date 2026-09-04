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Регион
Опубликовано 4 сентября, 13:01

На федеральной трассе в Иркутской области насмерть сбили медведя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Babr Mash

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Babr Mash

На федеральной трассе в Иркутской области насмерть сбили медведя. Как пишет Babr Mash, ДТП произошло между посёлками Солзан и Мурино Слюдянского района.

Место ДТП с медведем в Иркутской области. Видео © Babr Mash

Обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали телеграм-каналу, что правоохранители выехали на место.

На Байкале закрыли ещё два туристических маршрута из-за медведей
На Байкале закрыли ещё два туристических маршрута из-за медведей

Ранее в Красноярском крае медведь убил двух пенсионерок, пропавших во время похода за грибами. Тела жертв косолапый закопал на местной свалке.

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Матвей Константинов
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