На Филиппинах полиция передала в прокуратуру города Себу материалы по трём предполагаемым преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией детей, в отношении 82-летнего Томаса Маркла — отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Два эпизода касаются возможного распространения запрещённых материалов, ещё один — их хранения, сообщает телеканал ITV News.

Документы поступили прокурорам 16 ноября. Теперь им предстоит оценить собранные доказательства и решить, достаточно ли оснований для дальнейшего уголовного преследования. Пока речь идёт о заявлениях полиции, а не об обвинительном заключении, переданном в суд. При этом правоохранители продолжают изучать электронные устройства и не исключают появления новых эпизодов.

Расследование началось после обращения Томаса Маркла-младшего, который в конце октября передал филиппинским полицейским несколько коробок с вещами отца. Мужчина утверждал, что среди них находились материалы сексуального насилия над несовершеннолетними. Следователи приступили к проверке фотографий и цифровых носителей.

К расследованию подключилось американское ФБР. Агенты обыскали два складских помещения в Лос-Анджелесе, предположительно арендованных Марклом-старшим, и изъяли фотографии, которые, по версии следствия, свидетельствуют о преступлениях против детей. Некоторые снимки могли быть сделаны несколько десятилетий назад на Филиппинах.

В США отцу Меган Маркл уже предъявлено отдельное федеральное обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Сейчас он находится под стражей во Флориде и ожидает психиатрического обследования перед дальнейшим разбирательством. Сам Маркл категорически отвергает все обвинения.

Ранее Life.ru рассказывал, что 10 ноября Томаса Маркла вновь заключили под стражу в США после нарушения условий освобождения. Мужчина самостоятельно снял электронный браслет, предназначенный для контроля его передвижений. После этого федеральный суд в Тампе постановил оставить его под стражей без права освобождения под залог.