Отец герцогини Сассекской Меган Маркл вновь оказался под стражей в США после нарушения условий освобождения. По данным американской прокуратуры, 82-летний Томас Маркл самовольно снял электронный браслет, с помощью которого власти контролировали его передвижения. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошёл 10 ноября. Маркла задержали после того, как стало известно о снятии устройства слежения. В тот же день федеральный суд в Тампе (штат Флорида) постановил заключить его под стражу без права освобождения под залог до дальнейшего разбирательства.

Всего несколькими днями ранее мужчину задержали по обвинению в хранении материалов с изображениями сексуализированного насилия над детьми. Следователи утверждают, что обнаружили подозрительные фотографии, негативы и другие материалы в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, которые арендовал Маркл.

После первого задержания суд разрешил отцу герцогини находиться под домашним арестом с обязательным электронным контролем. Однако, по версии прокуратуры, мужчина нарушил это условие, самостоятельно избавившись от браслета. Причины его поступка пока не установлены.

Теперь Маркл ожидает дальнейших судебных процедур под стражей. Ранее суд также назначил обследование, чтобы установить, способен ли обвиняемый полноценно участвовать в разбирательстве. Сам он отвергает предъявленные обвинения.

Меган Маркл уже прокомментировала уголовное преследование отца. Герцогиня призналась, что глубоко потрясена обвинениями, и выразила обеспокоенность судьбой детей, которые могли пострадать. Она также объяснила, что её многолетнее дистанцирование от отца было связано с желанием защитить собственную семью.

Ранее Life.ru сообщал, что Томаса Маркла освободили из-под стражи после предъявления обвинения. Решение принял федеральный суд в Тампе 6 ноября. Мужчине разрешили вернуться в учреждение для пожилых людей при соблюдении установленных ограничений. Теперь это решение отменено из-за снятия электронного браслета.