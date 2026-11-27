На фоне атомохода: Путин сделал памятный снимок с экипажем АПЛ «Пермь»
Путин сфотографировался с экипажем атомной подлодки «Пермь»
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Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем атомного подводного крейсера «Пермь» и сделал вместе с моряками памятную фотографию. Это произошло в Северодвинске после церемонии первого поднятия военно-морского флага на субмарине.
К военнослужащим глава государства подошёл в сопровождении главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева. После короткой беседы президент и подводники сфотографировались на фоне атомохода.
Следующим пунктом рабочей программы Путина стало совещание по развитию многоцелевого атомного подводного флота на предприятии «Севмаш».
Напомним, в марте 2025 года российский лидер дал разрешение на спуск «Перми» на воду. В ходе той же рабочей поездки Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и побеседовал с моряками за чашкой чая.
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