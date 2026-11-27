Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем атомного подводного крейсера «Пермь» и сделал вместе с моряками памятную фотографию. Это произошло в Северодвинске после церемонии первого поднятия военно-морского флага на субмарине.

К военнослужащим глава государства подошёл в сопровождении главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева. После короткой беседы президент и подводники сфотографировались на фоне атомохода.

Следующим пунктом рабочей программы Путина стало совещание по развитию многоцелевого атомного подводного флота на предприятии «Севмаш».

Напомним, в марте 2025 года российский лидер дал разрешение на спуск «Перми» на воду. В ходе той же рабочей поездки Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и побеседовал с моряками за чашкой чая.