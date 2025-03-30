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Регион
30 марта, 10:49

Зарубежные гости направляются к Путину

Путин на следующей неделе проведёт встречу с зарубежными гостями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов, сообщает телеграм-канал «Вести» со ссылкой на тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

По его сведениям, помимо внутригосударственных перед Путиным стоят и вопросы внешней политики. Так, глава государства примет в Москве зарубежных гостей. Кто именно направляется в России, не сообщается.

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А 27 марта Путин побывал в Мурманске. Перед посещением атомного подводного крейсера «Архангельск» президент России разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Затем российский лидер встретился с членами экипажа «Архангельска» и побеседовал с моряками за чашечкой чая.

Андрей Бражников
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