Зарубежные гости направляются к Путину
Путин на следующей неделе проведёт встречу с зарубежными гостями
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов, сообщает телеграм-канал «Вести» со ссылкой на тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
По его сведениям, помимо внутригосударственных перед Путиным стоят и вопросы внешней политики. Так, глава государства примет в Москве зарубежных гостей. Кто именно направляется в России, не сообщается.
А 27 марта Путин побывал в Мурманске. Перед посещением атомного подводного крейсера «Архангельск» президент России разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Затем российский лидер встретился с членами экипажа «Архангельска» и побеседовал с моряками за чашечкой чая.