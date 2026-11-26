На Гавайях завершился очередной эпизод извержения вулкана Килауэа, однако геологи ожидают повторения мощных выбросов в ближайшие недели. После почти шестичасового фонтанирования лавы специалисты зафиксировали признаки восстановления давления внутри вулканической системы. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

На Гавайях завершился очередной эпизод извержения вулкана Килауэа. Видео © X / USGS Volcanoes

Во время извержения 23 ноября раскалённая лава поднималась над кратером Халемаумау на высоту до 200 метров. Газовый шлейф с вулканическими частицами достигал шести километров над уровнем моря. За время активности из северного жерла вышло около 5,9 млн кубометров расплавленной породы, покрывшей примерно половину дна кратера.

Фонтанирование прекратилось в 06:00 по местному времени. При этом вулкан не перешёл в состояние полного покоя: после завершения выбросов приборы зарегистрировали переход от сжатия магматической системы к её новому наполнению. Этот процесс, а также возобновление низкочастотных сейсмических колебаний указывают на вероятность следующего эпизода.

Нынешнее извержение стало 57-м в серии периодических выбросов, начавшейся в декабре 2024 года. Предыдущая активность сопровождалась переливами лавы из двух жерл: за сутки до последнего фонтанирования специалисты насчитали 21 такой эпизод. USGS допускает, что следующий выброс может произойти с 3 по 17 декабря. Этот временной интервал пока носит предварительный характер. После завершения последнего эпизода уровень вулканической опасности был понижен до «наблюдения», а авиационный код — до жёлтого.