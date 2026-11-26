В Марианской впадине обнаружили следы самых глубоководных взрывных вулканических извержений, известных науке. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Международная группа геологов изучила материалы экспедиции 2014 года, участники которой с помощью дистанционно управляемого аппарата Jason/Medea обследовали окрестности Бездны Челленджера — глубочайшей точки Мирового океана. Особое внимание специалистов привлекли необычные вулканические отложения, обнаруженные во время трёх погружений.

В поднятых на поверхность образцах исследователи выявили вулканическое стекло и характерные признаки взрывных извержений. Структура некоторых пород напоминает застывшие пирокластические потоки — раскалённые массы вулканического материала, подобные тем, что погубили древнеримские Помпеи.

На глубине более шести километров давление воды превышает 600 бар. Оно препятствует быстрому расширению выделяющихся из магмы веществ, значительно ослабляя взрывные процессы.

Объяснение необычной находке геологи ищут в свойствах сверхкритических флюидов — веществ, которые при высоких температуре и давлении сочетают характеристики газа и жидкости. Предположительно, именно они способствовали дроблению магмы. Исследователям ещё предстоит уточнить возраст пород и установить местоположение вулканов.

Напомним, летом 2026 года международная группа вулканологов с помощью искусственного интеллекта обнаружила на дне океанов 73 ранее неизвестные вулканические кальдеры. Такие углубления формируются при обрушении поверхности после опустошения магматической камеры. Подводная вулканическая активность представляет особый интерес для специалистов из-за связанных с ней рисков землетрясений и цунами.