Камчатский вулкан Шивелуч продолжает извергаться: после выброса столба пепла на высоту около пяти километров на его новом лавовом куполе заметили свечение. Оно наблюдалось в ночь на 25 ноября и свидетельствует о продолжающемся росте вулканического образования. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» в официальном канале MAX.

«Свечение на новом куполе вулкана Шивелуч прошедшей ночью», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты также опубликовали снимок этого явления.

Предыдущий пепловый выброс произошёл 23 ноября. По данным региональной геофизической службы, извержение продолжалось около получаса — с 21:37 до 22:07 по местному времени. Столб вулканического пепла поднялся примерно на пять километров над уровнем моря.

Также недавно в Японии произошло очередное извержение вулкана Сакурадзима, расположенного в префектуре Кагосима на острове Кюсю. Столб вулканического пепла поднялся примерно на тысячу метров над кратером. Вулканическая активность была зафиксирована 21 ноября в 14:35 по местному времени. Первоначально специалисты оценили высоту выброса в один километр, однако последующие наблюдения показали, что пепловый столб поднялся до 1200 метров. Облако распространялось в юго-восточном направлении.