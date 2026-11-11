Поднявшийся над Мутновским вулканом на Камчатке водяной пар напугал жителей
Пар над Мутновским вулканом. Обложка © Max / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Столб поднялся над вулканом Мутновская сопка и привлёк внимание жителей Петропавловска-Камчатского утром 11 ноября. Они приняли его за дым и забеспокоились, поскольку Мутновский редко проявляет высокую активность. В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН объяснили, что над вулканом появился водяной пар.
«Это поднимается водяной пар. На Мутновском иногда такое бывает – в хорошую погоду, когда холодно, пар становится заметней. Ничего угрожающего мы в этом не видим», — сообщили специалисты в Max.
Ранее Life.ru писал о продолжающемся извержении Шивелуча на Камчатке. Во время очередного выброса 6 ноября вулкан поднял пепел почти на шесть километров над землёй. Облако направилось к Берингову морю.