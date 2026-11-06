На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Шивелуч: очередной мощный взрыв поднял пепел почти на шесть километров над землёй. Облако уже преодолело около 46 километров и движется в сторону Берингова моря. Специалисты предупреждают, что при изменении направления ветра пеплопады могут затронуть расположенные поблизости населённые пункты.

О новом выбросе сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным учёных, высота пеплового столба достигла 5,7 километра над уровнем моря, а само облако сместилось на восток-юго-восток от вулкана.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пепловый шлейф распространяется в направлении Берингова моря. На потенциальном пути его движения находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Пока непосредственная угроза выпадения пепла там зависит от изменения ветра, однако специалисты не исключают небольших пеплопадов.

Извержение Шивелуча сопровождается интенсивными выбросами газа и пара. На северной стороне лавового купола продолжает формироваться новый блок лавы, что свидетельствует о продолжающейся активности вулкана.

Для авиации в районе Шивелуча действует оранжевый код опасности. Учёные предупреждают, что новые взрывы могут оказаться значительно мощнее нынешнего: в любой момент высота выбросов пепла способна достигнуть 12 километров над уровнем моря.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом Камчатки и одним из крупнейших на полуострове. Он расположен примерно в 45 километрах от посёлка Ключи, где проживают около пяти тысяч человек. Из-за близости населённых пунктов и продолжающегося извержения специалисты внимательно следят за развитием ситуации.