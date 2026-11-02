В Петропавловске-Камчатском строители обнаружили капсулу с бумажным свитком во время демонтажа памятника экипажу подводной лодки Л-16. Реликвию нашли внутри основания прежнего монумента на площадке выставочного центра «Город воинской славы». Об этом рассказали в администрации города.

Бумага за десятилетия в сыром камчатском бетоне напиталась влагой и стала хрупкой. При попытке вскрыть капсулу специалисты остановили работу, чтобы не повредить свиток. Его вернули на место, теперь документом должны заняться реставраторы.

Содержание послания пока неизвестно. Предполагается, что оно может рассказать о людях, участвовавших в создании мемориала, и об истории его установки.

Старый памятник заменят в рамках программы развития «Город 20/30». На сопке планируют установить монумент из монолитного чёрного гранита массой около 30 тонн. Материал должен выдержать суровый морской климат. Открыть обновлённый комплекс рассчитывают до конца года.

Мемориал посвящён экипажу подлодки Л-16. В октябре 1942 года субмарина направлялась через Тихий океан к Северному флоту, но у подходов к Панамскому каналу была торпедирована, предположительно японской подлодкой.

Л-16 затонула за несколько минут. Погибли все 56 человек на борту — 55 советских моряков и офицер связи ВМС США.

Исторические находки нередко становятся отправной точкой для дальнейшего архивного поиска. Так произошло и во время подводной экспедиции на Онежском озере: специалисты обнаружили семь судов разных эпох, а обстоятельства гибели большинства из них ещё предстоит установить по документам. В Камчатском крае похожую работу теперь проведут со свитком из найденной капсулы — после реставрации он может дополнить историю создания старого мемориала.