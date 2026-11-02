Останки 55-летнего мужчины со следами нападения животного обнаружили на Камчатке неподалёку от охотничьего угодья. Находку сделали на северо-восточном побережье залива Корф, в районе бывшего села Олюторка. Следователи начали проверку, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении человеческих останков поступило в правоохранительные органы. На место направили специалистов, которым удалось установить личность погибшего. Им оказался 55-летний местный житель.

Останки мужчины обнаружили ещё 26 октября, однако о происшествии стало известно 2 ноября. На теле имелись повреждения, характерные для нападения животного. При этом следователи пока не уточняют, какой именно зверь мог быть причастен к произошедшему.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины. В частности, им предстоит выяснить, при каких обстоятельствах он оказался возле охотничьих угодий и когда получил обнаруженные повреждения.

Точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины при нападении медведя в посёлке Усть-Камчатский. В сентябре 2026 года на территории одного из предприятий обнаружили тело местного жителя с характерными повреждениями. Следователи организовали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После происшествия власти объявили режим повышенной готовности и организовали поиски опасного хищника.