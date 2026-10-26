Мокрая берлога и голодный шатун: Зоолог рассказал, когда медведи уснут и почему могут проснуться зимой

Единой даты ухода медведей в спячку по всей России нет: сроки различаются в зависимости от региона. Важную роль играет снег, который укрывает подготовленную берлогу и помогает сохранять тепло. Оттепель может выгнать зверя из берлоги посреди зимы. Если талые воды намочат убежище, хищник проснётся и выйдет наружу, а при нехватке жировых запасов отправится искать еду. Об этом Life.ru рассказал зоолог, научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

«Всё зависит от региона: когда выпадает снег, тогда зверь и уходит в спячку. До снега он, конечно, будет ходить. Он может подготовить берлогу, но не ляжет, пока снег её не прикроет. В Московском регионе можно рассчитывать на декабрь или январь», — считает Веревкин.

Снежный покров скрывает убежище, но оставляет небольшую подсказку для наблюдателей — отверстие, через которое выходит воздух при дыхании зверя.

«Их и ищут именно по продуху в снегу: медведь дышит, и через это отверстие выходит воздух», — объяснил зоолог.

Зимнее пробуждение само по себе ещё не означает, что медведь стал шатуном. Животное может на время проснуться, если берлогу подтопило. Пока не похолодает, зверь обычно держится поблизости, а затем возвращается в то же укрытие.

«Обычно в таких случаях они ходят где-то рядом и далеко не отходят. Как только начинает подмораживать, он опять залезет на то же место и будет спать дальше. Но это при условии, что у него достаточно жировых запасов», — рассказал Веревкин.

Опаснее ситуация, когда накопленного жира не хватает до весны. Тогда проснувшийся хищник вынужден искать пропитание.

«Медведь-шатун — известная вещь. Если он проснулся и у него не хватает жировых запасов, чтобы спать до весны, то он ходит и ищет еду. Это опасный зверь», — подчеркнул специалист.

Весенний выход из берлог Веревкин связал с активным таянием снега, назвав ориентиром конец марта — начало апреля. После пробуждения звери прежде всего ищут корм. Пока нет зелени и ягод, они могут питаться останками погибших животных или охотиться.

Молодым медведям добывать пищу сложнее, отметил собеседник Life.ru. Поэтому они могут выходить к человеческому жилью и свалкам в поисках доступной еды.

Ранее Life.ru сообщал, что в Бурятии медведи начали уходить в спячку. Сроки залегания в берлоги зависят от местных погодных условий, поэтому одновременно по всей стране этот процесс не происходит.