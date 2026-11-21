В Японии произошло очередное извержение вулкана Сакурадзима, расположенного в префектуре Кагосима на острове Кюсю. Столб вулканического пепла поднялся примерно на тысячу метров над кратером. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Видео © Х / Rob_Ptaszewski

Вулканическая активность была зафиксирована 21 ноября в 14:35 по местному времени. Первоначально специалисты оценили высоту выброса в один километр, однако последующие наблюдения показали, что пепловый столб поднялся до 1200 метров. Облако распространялось в юго-восточном направлении.

В районе Сакурадзимы продолжает действовать третий уровень вулканической опасности. Он предусматривает запрет на приближение к опасным участкам вулкана и ограничения на восхождения.

Японские метеорологи предупреждают, что вблизи кратеров сохраняется угроза выброса крупных обломков вулканических пород и движения пирокластических потоков. Специалисты продолжают наблюдать за активностью. Сакурадзима считается одним из наиболее активных вулканов Японии. Он находится неподалёку от города Кагосима и регулярно выбрасывает пепел. Власти и экстренные службы региона постоянно отслеживают его состояние.