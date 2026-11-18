У японского острова Иото подводное извержение вулкана привело к появлению нового участка суши, который уже соединился с берегом. Необычные изменения береговой линии зафиксировали специалисты японской береговой охраны, сообщает NHK.

Вулканическая активность наблюдается примерно в 700 метрах от побережья Окинахамы на юге острова, также известного как Иводзима. Во время облёта 13 ноября специалисты заметили серию небольших взрывов и столб дыма, поднимавшийся на высоту около 300 метров.

Выброшенные вулканом породы постепенно образовали новую территорию. Она расширилась в сторону основного острова и в итоге соединилась с его берегом.

«Поднимающийся серый дым указывает на то, что извержение очень активно», — заявил участвовавший в наблюдениях профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами.

По словам учёного, дальнейшая судьба образовавшегося участка суши зависит от характера извержения. Если вулкан начнёт выбрасывать лаву, новая территория может сохраниться. В противном случае её способны постепенно разрушить океанские волны.

Подобное уже происходило у Иото в 2023 году. Тогда вулканическая активность тоже привела к образованию нового островка, однако впоследствии он исчез под воздействием волн.

В связи с продолжающимся извержением береговая охрана Японии выпустила навигационное предупреждение. Экипажи судов, проходящих неподалёку от острова, призвали соблюдать повышенную осторожность.