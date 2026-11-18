В Японии после извержения вулкана появился новый участок земли
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У японского острова Иото подводное извержение вулкана привело к появлению нового участка суши, который уже соединился с берегом. Необычные изменения береговой линии зафиксировали специалисты японской береговой охраны, сообщает NHK.
Вулканическая активность наблюдается примерно в 700 метрах от побережья Окинахамы на юге острова, также известного как Иводзима. Во время облёта 13 ноября специалисты заметили серию небольших взрывов и столб дыма, поднимавшийся на высоту около 300 метров.
Выброшенные вулканом породы постепенно образовали новую территорию. Она расширилась в сторону основного острова и в итоге соединилась с его берегом.
«Поднимающийся серый дым указывает на то, что извержение очень активно», — заявил участвовавший в наблюдениях профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами.
По словам учёного, дальнейшая судьба образовавшегося участка суши зависит от характера извержения. Если вулкан начнёт выбрасывать лаву, новая территория может сохраниться. В противном случае её способны постепенно разрушить океанские волны.
Подобное уже происходило у Иото в 2023 году. Тогда вулканическая активность тоже привела к образованию нового островка, однако впоследствии он исчез под воздействием волн.
В связи с продолжающимся извержением береговая охрана Японии выпустила навигационное предупреждение. Экипажи судов, проходящих неподалёку от острова, призвали соблюдать повышенную осторожность.
Ранее Life.ru сообщал, что на Филиппинах извержение вулкана Тааль сопровождалось мощным выбросом пепла и вулканическими молниями. Столб пепла поднялся на четыре километра, а специалисты предупредили об опасности посещения вулканического острова и полётов вблизи кратера.