На Филиппинах произошло зрелищное извержение вулкана Тааль, сопровождавшееся яркими вспышками молний. Гигантский столб пепла поднялся на четыре километра над кратером. Активность вулкана зафиксировали специалисты Токийского центра мониторинга вулканического пепла.

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла высотой 4 км на фоне молний. Видео © X / Trafico_Puebla

Извержение началось 8 октября в 18:06 по местному времени и продолжалось около пяти минут. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), произошёл фреатомагматический взрыв, вызванный взаимодействием раскалённой магмы с водой.

В небо вырвалось огромное облако тёмно-серого пепла, внутри которого вспыхивали электрические разряды. Момент извержения попал на камеры наблюдения.

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла высотой 4 км на фоне молний. Видео © X / phivolcs_dost

Вулканологи предупредили о возможном пеплопаде в населённых пунктах Агонсильо, Лемери, Сан-Николас и Тааль, расположенных в провинции Батангас. Под угрозой также находятся прилегающие территории.

Несмотря на выброс, для вулкана сохранили первый уровень опасности. Специалисты запрещают посещать вулканический остров и рекомендуют самолётам держаться подальше от района кратера.

В тот же день на филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,7. Однако подтверждений того, что подземные толчки спровоцировали активность Тааля, нет.

Тааль считается одним из наиболее активных вулканов Филиппин. В 2020 году его извержение привело к массовой эвакуации населения, а в 1911 году мощный взрыв унёс жизни 1335 человек.

Ранее Life.ru сообщал об активности вулкана Шивелуч на Камчатке, который 5 октября выбросил столб пепла высотой около шести километров. Вулканолог Ольга Гирина назвала его самым опасным и непредсказуемым вулканом полуострова, предупредив, что мощный взрыв может произойти в любой момент. По словам специалиста, в кратере продолжают расти лавовые купола, однако точно предсказать очередное извержение учёные пока не могут.