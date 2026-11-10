Один человек погиб и ещё один пострадал 10 ноября в результате несчастного случая на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на предприятие.

Пострадавший горняк находится под наблюдением врачей. На комбинате пообещали помочь ему с лечением и восстановлением, а семье погибшего — оказать необходимую поддержку. Причины и обстоятельства случившегося выясняет комиссия, которая уже работает на предприятии.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на западе Москвы. Спасателям удалось вывести из горящего здания ещё пятерых жильцов. Трагедия произошла 9 ноября в доме на Очаковском шоссе, в районе Очаково-Матвеевское. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажки.