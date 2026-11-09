Сын Никаса Сафронова раскрыл, как выбирался из дома сестры Нюши при пожаре
Сын Никаса Сафронова: Весь дом эвакуировали из-за пожара в квартире Шурочкиной
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Жильцов дома, где при пожаре пострадала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, эвакуировали после срабатывания сирены, рассказал сын художника Никаса Сафронова Дмитрий. По его словам, сигнал тревоги прозвучал около 23:00, после чего соседям сообщили о возгорании квартиры на 17-м этаже.
Лифты отключили, поэтому соседи спускались по лестнице. Навстречу им уже поднимались пожарные и медики. С улицы в окне горящей квартиры были видны красные отблески пламени и клубы чёрного дыма. С пострадавшей сестрой певицы Нюши мужчина близко не общался, но здоровался при встречах в доме.
«Чужого-то человека жалко, а кого знаешь хотя бы визуально — жалко вдвойне, втройне. Дай Бог ей здоровья», — отметил собеседник 360.ru.
Напомним, двукратную олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московском ЖК «Свой» на улице Багрицкого. Соседка рассказала Life.ru, что спортсменка звала на помощь и оставалась в сознании, когда её забирали медики. Позже в НИИ скорой помощи имени Склифосовского подтвердили, что младшую сестру Нюши прооперировали и поместили в ожоговую реанимацию.