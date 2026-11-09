Жильцов дома, где при пожаре пострадала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, эвакуировали после срабатывания сирены, рассказал сын художника Никаса Сафронова Дмитрий. По его словам, сигнал тревоги прозвучал около 23:00, после чего соседям сообщили о возгорании квартиры на 17-м этаже.

Лифты отключили, поэтому соседи спускались по лестнице. Навстречу им уже поднимались пожарные и медики. С улицы в окне горящей квартиры были видны красные отблески пламени и клубы чёрного дыма. С пострадавшей сестрой певицы Нюши мужчина близко не общался, но здоровался при встречах в доме.