Время ожидания на российско-эстонской границе в районе Ивангорода и Нарвы достигло 24–30 часов, а ежедневно более 150 человек не успевают пройти контроль до закрытия пункта пропуска. Об этом сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) на фоне предстоящего прекращения работы эстонских КПП с 1 декабря.

«Время ожидания прохода через пешеходный участок российско-эстонской границы может составлять более суток. Ежедневно свыше 150 человек не успевают пройти границу до окончания работы эстонского КПП», — предупредили в таможенном управлении.

По данным ведомства, эстонская сторона усилила проверки граждан, из-за чего оформление пересекающих границу занимает больше времени. За 26 ноября через пешеходный участок пункта пропуска «Ивангород» проследовали около 270 человек в каждом направлении — суммарно примерно 540 путешественников.

Ситуацию осложняет ограниченный график работы сопредельного КПП «Нарва-1», который принимает граждан с 08:00 до 20:00 по московскому времени. На фоне растущего пассажиропотока российские таможенники и пограничники перешли на усиленный режим службы. Путешественников призывают учитывать возможные задержки при планировании поездок.

С 1 декабря Эстония полностью приостановит автомобильное и пешеходное сообщение с Россией через сухопутные пограничные переходы. Решение, принятое правительством республики 20 ноября, затронет пять КПП: «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». Первоначально ограничения рассчитаны на шесть месяцев, при этом грузовое железнодорожное сообщение сохранится.

Эстонские власти объяснили закрытие границы соображениями безопасности после попытки поджога предприятия Threod Systems, производящего беспилотники. В Таллине заявили о предполагаемой причастности российских спецслужб к произошедшему. Москва отвергла эти обвинения.