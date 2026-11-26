Эстония с 1 декабря приостановит работу автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения затронут все сухопутные КПП, за исключением железнодорожного сообщения. Об этом предупредили в Росгранстрое.

Речь идёт о пунктах пропуска Ивангород, Шумилкино, Куничина Гора и Крупп. Ограничения начнут действовать с 08:00 по московскому времени 1 декабря 2026 года. Росгранстрой рекомендовал гражданам и перевозчикам учитывать изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

При этом железнодорожное сообщение сохранят. Как уточнили эстонские власти, грузовые поезда продолжат проходить через железнодорожный пункт пропуска в Нарве с соблюдением действующих таможенных и санкционных ограничений.

Решение о закрытии сухопутной границы эстонское правительство приняло 20 ноября. Ограничения распространяются на пять пунктов пропуска на эстонской стороне: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Предполагается, что мера будет действовать шесть месяцев, после чего власти оценят необходимость её продления или изменения.

Ранее Life.ru рассказывал о публичном споре главы МВД Эстонии Игоря Таро и мэра Нарвы Яана Тоотса из-за закрытия границы с Россией. Градоначальник предупреждал о гуманитарных и экономических последствиях ограничений, в том числе о проблемах для жителей, чьи родственники живут по другую сторону границы.