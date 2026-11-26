В Литве пока не видят необходимости прекращать работу пограничных переходов с Россией. Такую позицию озвучил новый руководитель Службы охраны государственной границы республики Донатас Шкарнулис в эфире телеканала LRT.

По его оценке, нынешняя обстановка не требует введения столь радикальных ограничений.

Вместе с тем Шкарнулис подчеркнул необходимость уделять повышенное внимание безопасности рубежей с Белоруссией и Калининградской областью. Для усиления пограничной службы ещё в октябре привлекли подразделения армии, полномочия которых продлили до конца ноября. Военнослужащие задействованы в мобильных патрулях и передвижных наблюдательных постах.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность закрытия погранпереходов по примеру Эстонии. При этом глава государства обратил внимание на роль республики в обеспечении транзита в Калининградскую область. Министр обороны Робертас Каунас также заявил о готовности принять дополнительные меры в случае возникновения угроз безопасности. Уже 20 ноября правительство Эстонии утвердило решение о прекращении работы автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря. Вопрос о пересмотре ограничений могут рассмотреть через полгода.