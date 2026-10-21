На границе России и Грузии скопилась очередь из 133 грузовиков

На российско-грузинской границе в Северной Осетии образовалась очередь из 133 грузовых автомобилей. Большегрузы ожидают пересечения границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». Об этом свидетельствуют данные электронной системы регистрации проезда.

Согласно опубликованной информации, все 133 фуры находятся в «зелёной зоне» электронной очереди. При этом за последний час число ожидающих машин увеличилось на 16.

Ранее СМИ сообщали, что у пункта пропуска находились 117 грузовиков. Утром понедельника пресс-служба главы и правительства Северной Осетии информировала о 58 большегрузах, ожидавших проезда в Грузию.

«Верхний Ларс» расположен на Военно-Грузинской дороге и является важнейшим автомобильным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и обеспечивающим сухопутное сообщение с Арменией.

Для упорядочивания движения грузового транспорта на пункте пропуска действует система электронной очереди. Она позволяет перевозчикам регистрировать автомобили и планировать время пересечения границы.