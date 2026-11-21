Более сотни грузовиков застряли на российско-латвийской границе в Псковской области. Водители вынуждены ждать пересечения границы по два-три дня, поскольку латвийская сторона принимает транспорт значительно медленнее обычного. За час в зону пункта пропуска въезжает около пяти автомобилей, сообщают «Вести-Псков».

Очередь перед пунктом пропуска «Убылинка» растянулась почти на 2,5 километра. В ней находятся водители из России и нескольких европейских стран. Многие пытаются вернуться в Евросоюз после разгрузки, однако даже пустые фуры часами остаются на месте.

По данным Северо-Западного таможенного управления ФТС, латвийская сторона сократила количество принимаемых грузовиков на 25% по сравнению с началом ноября. Водители отмечают, что ещё несколько недель назад столь продолжительных задержек не наблюдалось.