На границе с Латвией водители фур стоят по трое суток из-за медленного пропуска
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более сотни грузовиков застряли на российско-латвийской границе в Псковской области. Водители вынуждены ждать пересечения границы по два-три дня, поскольку латвийская сторона принимает транспорт значительно медленнее обычного. За час в зону пункта пропуска въезжает около пяти автомобилей, сообщают «Вести-Псков».
Очередь перед пунктом пропуска «Убылинка» растянулась почти на 2,5 километра. В ней находятся водители из России и нескольких европейских стран. Многие пытаются вернуться в Евросоюз после разгрузки, однако даже пустые фуры часами остаются на месте.
По данным Северо-Западного таможенного управления ФТС, латвийская сторона сократила количество принимаемых грузовиков на 25% по сравнению с началом ноября. Водители отмечают, что ещё несколько недель назад столь продолжительных задержек не наблюдалось.
Ранее Life.ru сообщал о скоплении более 100 фур на границе России и Латвии. Федеральная таможенная служба связала образование очереди с неритмичным приёмом транспорта латвийской стороной. Перевозчиков предупредили о возможных задержках и рекомендовали учитывать их при планировании маршрутов.