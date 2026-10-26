На границе Украины и Польши возникли очереди из-за блэкаутов и тревог

Отключения электричества и воздушные тревоги осложнили пересечение украинско-польской границы. По данным украинских СМИ, автомобилисты вынуждены проводить в очередях по несколько часов, ожидая возможности выехать из страны.

На границе Украины с Польшей собрались огромные очереди. Видео © Telegram/ Захiд головне

О заторах сообщило издание «Страна.ua». Как утверждают журналисты, перебои с электроснабжением и периодические предупреждения об угрозе с воздуха замедляют работу пограничных переходов.

Особенно сложная ситуация наблюдается на пункте пропуска «Ягодин» в Волынской области. Через него проходит один из маршрутов автомобильного сообщения между Украиной и Польшей.