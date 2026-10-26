На границе Украины и Польши возникли очереди из-за блэкаутов и тревог
Обложка © Telegram/ Захiд головне
Отключения электричества и воздушные тревоги осложнили пересечение украинско-польской границы. По данным украинских СМИ, автомобилисты вынуждены проводить в очередях по несколько часов, ожидая возможности выехать из страны.
На границе Украины с Польшей собрались огромные очереди. Видео © Telegram/ Захiд головне
О заторах сообщило издание «Страна.ua». Как утверждают журналисты, перебои с электроснабжением и периодические предупреждения об угрозе с воздуха замедляют работу пограничных переходов.
Особенно сложная ситуация наблюдается на пункте пропуска «Ягодин» в Волынской области. Через него проходит один из маршрутов автомобильного сообщения между Украиной и Польшей.
Ранее на польско-украинской границе уже возникали серьёзные заторы из-за воздушных тревог. Как сообщал Life.ru, 18 октября около тысячи грузовиков скопились возле перехода «Дорохуск — Ягодин». Очередь растянулась примерно на 30 километров, а ожидание въезда на Украину занимало несколько суток. По словам очевидцев, польские службы периодически останавливали оформление транспорта, что дополнительно осложняло движение.