Ударная волна повредила КПП «Ягодин» на границе Украины с Польшей
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Помещение украинского пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей получило повреждения после удара беспилотника поблизости. Об этом сообщила Волынская областная военная администрация.
Инцидент произошёл в районе села Старовойтово Ковельского района во время воздушной тревоги. По данным местных властей, ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. На фоне происходящего польская сторона задействовала военную авиацию. Также временно приостанавливали работу аэропорты Жешува и Люблина.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша дважды эвакуировала пункты пропуска на границе с Украиной из-за угрозы БПЛА. Тогда меры затронули в том числе переход Дорогуск, расположенный напротив украинского «Ягодина».
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