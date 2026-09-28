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Опубликовано 28 сентября, 18:37

Ударная волна повредила КПП «Ягодин» на границе Украины с Польшей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Помещение украинского пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей получило повреждения после удара беспилотника поблизости. Об этом сообщила Волынская областная военная администрация.

Инцидент произошёл в районе села Старовойтово Ковельского района во время воздушной тревоги. По данным местных властей, ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. На фоне происходящего польская сторона задействовала военную авиацию. Также временно приостанавливали работу аэропорты Жешува и Люблина.

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Ранее Life.ru сообщал, что Польша дважды эвакуировала пункты пропуска на границе с Украиной из-за угрозы БПЛА. Тогда меры затронули в том числе переход Дорогуск, расположенный напротив украинского «Ягодина».

Больше новостей о ситуации в республике — в теге «Польша» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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