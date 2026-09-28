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Специальная военная операция

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Опубликовано 28 сентября, 17:01

Польша подняла военную авиацию из-за ударов России по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / natureman30

Польша подняла в воздух военную авиацию на фоне ударов российских войск по объектам в центральной части Украины. Об этом сообщило оперативное командование польских Вооружённых сил.

«В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией с использованием средств воздушного нападения по целям в центральной части Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы», — говорится в сообщении командования.

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Ранее Life.ru писал, что Польша готовится изменить правила применения оружия в своём воздушном пространстве. Пилотам ВВС планируют разрешить открывать огонь по воздушным целям без предварительного визуального опознания, опираясь на данные радаров. Решение сможет принимать как сам лётчик, так и оперативное командование. В Минобороны Польши объясняли нововведение риском проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.

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Юрий Лысенко
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