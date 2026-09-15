На Гребенщикова* составили новый протокол

Ранее сообщалось, что британская компания Бориса Гребенщикова* и группы «Аквариум» столкнулась с финансовыми проблемами. Это произошло на фоне сокращения концертной активности за рубежом. Компания появилась в Лондоне в 2022 году после отъезда музыканта из России. Гребенщиков* вместе с супругой Ириной зарегистрировал её для работы с концертами и музыкальными проектами. Согласно отчётности, на конец марта 2024 года на счетах фирмы находилось около 10,6 миллиона рублей. Спустя год сумма сократилась примерно до 135 тысяч рублей. Одновременно обязательства компании увеличились более чем в два раза. Они выросли с 385 тысяч до 777 тысяч рублей.