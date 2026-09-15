На Гребенщикова* составили новый протокол
Борису Гребенщикову* грозит штраф за связи с нежелательной организацией
Борис Гребенщиков*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
На основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* составили административный протокол из-за возможного участия в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на материалы, поступившие в Хорошёвский суд Москвы.
Поводом стала проверка прокуратуры Северо-Западного округа столицы. По данным канала, музыканту может грозить штраф до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении ответственность уже может стать уголовной.
Гребенщиков* живёт за пределами России с 2020 года и обосновался в Лондоне. Позднее артист получил британское гражданство. В 2023-м Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что британская компания Бориса Гребенщикова* и группы «Аквариум» столкнулась с финансовыми проблемами. Это произошло на фоне сокращения концертной активности за рубежом. Компания появилась в Лондоне в 2022 году после отъезда музыканта из России. Гребенщиков* вместе с супругой Ириной зарегистрировал её для работы с концертами и музыкальными проектами. Согласно отчётности, на конец марта 2024 года на счетах фирмы находилось около 10,6 миллиона рублей. Спустя год сумма сократилась примерно до 135 тысяч рублей. Одновременно обязательства компании увеличились более чем в два раза. Они выросли с 385 тысяч до 777 тысяч рублей.
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* Входит в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.