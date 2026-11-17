На иранском острове Кешм вновь прогремела серия взрывов. Над территорией острова заметили дым. Об этом сообщает агентство Fars. По предварительным данным, взрывы произошли к северо-западу от города Кешм. Что именно стало их причиной, пока неизвестно.

Остров расположен на юге Ирана, в стратегически важном Ормузском проливе. Через этот морской маршрут проходят крупные объёмы нефти и газа из стран Персидского залива. В последние недели район неоднократно оказывался в центре сообщений о военных инцидентах.

В начале ноября на Кешме уже фиксировали несколько взрывов. Тогда иранские СМИ выдвигали разные версии произошедшего, в том числе связывали громкие звуки с действиями военных в Ормузском проливе. При этом официального подтверждения причин всех инцидентов не было.

Ранее Life.ru сообщал о перехвате американского беспилотника MQM-170 в районе острова Кешм. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, аппарат обнаружили к югу от острова, после чего иранские военные взяли под контроль его системы управления и принудительно посадили.