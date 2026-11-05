В интернете распространились кадры, якобы показанные в эфире иранского государственного телеканала IRINN, с картой возможных ракетных ударов по Украине и Польше. На изображении обозначены Киев, Львов, Одесса и польский Жешув.

На распространённой карте были изображены ракеты, направленные из Ирана в сторону Европы, а возле Львова размещён условный символ взрыва.

Кадр предполагаемого эфира сопровождала надпись: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».

В украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД) назвали эти кадры подделкой, отметив, что в исходном эфире было показано другое изображение.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Иране пригрозили нанести ракетные удары по американским военным базам в Европе в случае возобновления атак США на исламскую республику. Депутат иранского парламента, бывший глава МИД Манучехр Моттаки заявил, что Тегеран не намерен ограничивать ответные действия Ближним Востоком. По его словам, под ударом могут оказаться объекты в европейских странах, предоставляющих свою инфраструктуру американским военным. Среди таких государств политик назвал Великобританию, Италию, Португалию и Германию.